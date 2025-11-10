Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На Кубани заведующая школы присвоила премии сотрудников на 2 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-zaveduyushhaya-shkoly-prisvoila-premii-sotrudnikov-na-2-mln-rublej
На Кубани заведующая школы присвоила премии сотрудников на 2 млн рублей
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Женщина забирала у своих подчиненных деньги в течение 3,5 лет. 

 По данным следствия, 60-летняя заведующая учебного заведения в Усть-Лабинске поручила кадровому сотруднику ежемесячно собирать у подчиненных часть премий.

Она аргументировала это недостаточным финансированием и каждый месяц получала от сотрудников часть денег из их стимулирующих выплат. Таким образом заведующая получила около 2 млн рублей, которые потратила на личные нужды. 

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время дело направили в суд, злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Читайте также: риелтор похитила у клиентов 4 млн рублей при сделках в Краснодарском крае.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях