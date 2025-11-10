На Кубани заведующая школы присвоила премии сотрудников на 2 млн рублей

Женщина забирала у своих подчиненных деньги в течение 3,5 лет.

По данным следствия, 60-летняя заведующая учебного заведения в Усть-Лабинске поручила кадровому сотруднику ежемесячно собирать у подчиненных часть премий.

Она аргументировала это недостаточным финансированием и каждый месяц получала от сотрудников часть денег из их стимулирующих выплат. Таким образом заведующая получила около 2 млн рублей, которые потратила на личные нужды.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время дело направили в суд, злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

