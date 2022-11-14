В Ейске члены РГО обследовали подземные ходы под Никольским парком

Фото rgo.ru

Местные географы и представители клуба «Азбука туризма» обследовали подземелье под Никольским парком. Часть разветвленной сети подземных ходов может стать туристическим объектом.

Сейчас подземные ходы используют в качестве ливневок. Но краеведы считают, что сооружение нуждается в детальном изучении. Длина подземного хода — более 300 м. Высота прохода — 1,85 м, ширина — более 1,5 м.

«Мы посчитали, что на один погонный метр подземного хода ушло от 400 до 700 кирпичей. Для его строительства необходимо было вырыть траншею шириной и глубиной 3 м на 3 м. Затем выложить ее кирпичом в два, а кое-где в три слоя, а потом засыпать. Во-первых, это огромные финансовые затраты. Во-вторых, ее строили бы несколько лет», — рассказали участники исследования.

Руководитель исторической секции Ейского районного отделения РГО, замдиректора городского краеведческого музея Александр Дорошенко считает, что подземные ходы строили до образования Ейска — о строительстве ходов или канализации в исторических работах не упоминается.

«В подвале детсада по улице Ленина был обнаружен большой проем в стене, ведущий в подземный ход высотой более 3,5 м, а шириной около 3 м. И самое главное: пол был выложен не кирпичом, а брусчаткой. В XIV веке на месте Ейска было поселение Бальзимаха. Возможно, подземные ходы были построены еще в те времена», — предположил Александр Дорошенко.

Сейчас ейские активисты и историки готовят документы на получение грантовой поддержки на обустройство подземной сети, сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения РГО.

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