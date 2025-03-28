В Ейске 7-летний ребенок упал с крыши домика на площадке, его увезли на скорой

Инцидент произошел днем 28 марта в Никольском парке Ейска. О случившемся местные жители рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, ребенок залез на крышу игровой площадки, сделанной в виде корабля, не удержался и упал, ударившись головой. Пострадавшего увезли на скорой.

«В полицию Ейска поступило сообщение из медучреждения о том, что 7-летний мальчик упал с крыши домика на детской площадке. Материал зарегистрировали, проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарском краю.

Читайте также: полиция ищет отца, усадившего малышей на перила открытого балкона в Краснодаре. Инцидент произошел на высоком этаже в жилом комплексе на улице Восточно-Кругликовской.

Очевидцы сняли происходящее на камеру и выложили фотографии в социальных сетях. На снимках видно, что мужчина усадил одновременно двух маленьких детей на перила открытого балкона многоэтажки. Каждого из малышей отец придерживал рукой.