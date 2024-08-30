В Ейске 30 августа проведут плановое отключение света
Общество
30.08.2024 09:56
Электроэнергию отключат в городе с 9:00 до 17:00. В это время будут проводить капремонт воздушной линии.
Света не будет на улицах:
- по улице Богдана Хмельницкого — на участке от улицы Сазонова до Павлова;
- по улице Сергея Романа — от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Кухаренко;
- по улице Кухаренко — от Чапаева до Павлова;
- переулок Сергея Романа.
Также света не будет в аптеке № 6 и детской поликлинике № 2.
Жителей города просят сохранять спокойствие и быть внимательными.
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