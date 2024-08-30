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В Ейске 30 августа проведут плановое отключение света

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-30-avgusta-provedut-planovoe-otklyuchenie-sveta
В Ейске 30 августа проведут плановое отключение света
Фото unsplash.com

Электроэнергию отключат в городе с 9:00 до 17:00. В это время будут проводить капремонт воздушной линии.

Света не будет на улицах:

  • по улице Богдана Хмельницкого — на участке от улицы Сазонова до Павлова;
  • по улице Сергея Романа — от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Кухаренко;
  • по улице Кухаренко — от Чапаева до Павлова;
  • переулок Сергея Романа.

Также света не будет в аптеке № 6 и детской поликлинике № 2.

Жителей города просят сохранять спокойствие и быть внимательными.

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