В Ейске 30 августа проведут плановое отключение света

Электроэнергию отключат в городе с 9:00 до 17:00. В это время будут проводить капремонт воздушной линии.

Света не будет на улицах:

по улице Богдана Хмельницкого — на участке от улицы Сазонова до Павлова;

по улице Сергея Романа — от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Кухаренко;

по улице Кухаренко — от Чапаева до Павлова;

переулок Сергея Романа.

Также света не будет в аптеке № 6 и детской поликлинике № 2.

Жителей города просят сохранять спокойствие и быть внимательными.

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