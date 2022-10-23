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В Ейск доставили гумпомощь для жильцов многоэтажки, пострадавшей от крушения Су-34

Общество
23.10.2022 16:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejsk-dostavili-gumpomoshh-dlya-zhiltsov-mnogoetazhki-postradavshej-ot-krusheniya-su-34
В Ейск доставили гумпомощь для жильцов многоэтажки, пострадавшей от крушения Су-34
Фото пресс-службы администрации Ейского района

Гуманитарную помощь для жильцов девятиэтажки на улице Коммунистической, 20/1 привезли из Краснодара волонтеры фонда «Поколение». Их встретили в городском Дворце культуры.

По словам волонтеров, при формировании гуманитарного груза они связывались с властями Ейского района, чтобы узнать, в каких предметах есть наибольшая потребность. Фонд «Поколение» собрал для жителей Ейска теплую одежду, постельное белье, а также утюги и чайники. На следующей неделе волонтеры совместно с ЗСК планируют привезти в Ейск холодильники.

«От имени жителей выразил фонду огромную благодарность за оперативно оказанную помощь и поддержку, за неравнодушие и умение сопереживать чужой беде», — написал в Telegram глава Ейского района Роман Бублик.

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