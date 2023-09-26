В Эфиопии будут производить машины «Лада» для африканского рынка

Об этом заявил посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат.

По его словам, «АвтоВАЗ» уже подписали контракт с одной из эфиопских компаний. Производство машин марки «Лада» запустят в ближайшем будущем.

«Российские автомобили Lada мы увидим в ближайшей перспективе в соседних странах, ведь. Эти автомобили будут производится в Эфиопии», — сказал дипломат.

Представитель Эфиопии добавил, что российские машины будут поставлять в Судан и Южный Судан, Кению и Сомали.

Перспективами строительства сборочных линий в Эфиопии заинтересовались и другие российские автопроизводители. По словам посла, еще две компании ведут переговоры с Эфиопией на эту тему, сообщает ТАСС.

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