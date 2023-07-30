Автоэксперт спрогнозировал, сколько китайских машин ввезут в Россию за год

Китайские автомобили постепенно занимают российский рынок, вытесняя европейские и американские иномарки, отметил автоэксперт Владимир Соловьев.

По словам специалиста, по итогам текущего года машины из Китая могут составить 50% от всех ввезенных в РФ новых автомобилей.

Соловьев отметил, что уже сейчас китайских машин на дорогах страны очень много. Визуально эксперт оценил так — три «китайца» из пяти.

«За первое полугодие 2023 в Россию ввезли чуть больше 300 тыс. новых китайских авто. Можно рассчитывать, что до конца года поставят еще 300 тыс. «китайцев», что составит примерно половину», — рассказал эксперт.

При этом Соловьев сказал, что китайского качества боятся не надо, так как КНР достигла хорошего уровня в автомобилестроении и наработала себе имя.

«Например, Geely — это марка, которая несколько лет назад приобрела компанию Volvo, и такой симбиоз дал очень хороший результат. Компания Haval построила завод под Тулой и пустила глубокие российские корни, к ее продукции уже относятся как к отечественным машинам», — цитирует автоэксперта радио Sputnik.

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