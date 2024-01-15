В «Единой России» 16 января пройдет день сбора подписей в поддержку Путина

Единый сбор подписей состоится во всех регионах и на всех доступных партийных площадках.

В их числе — штабы общественной поддержки, общественные приемные председателя партии, региональные и местные исполкомы, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, параллельно со сбором подписей в регионах на партийных площадках будет проходить обсуждение итогов и планов по народной программе, партийным проектам.

Андрей Турчак сообщил, что в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты участвуют все региональные и местные отделения «Единой России». Сбор проводят более 19 тыс. волонтеров.

На Кубани 16 января сбор подписей пройдет на базе региональной и местных общественных приемных «Единой России», а также на базе штаба общественной поддержки, который готовится к открытию.

«У нас очень насыщенная повестка. Начало года — это возможность обсудить с активом как промежуточные итоги, так и предстоящие задачи. Мы продолжаем реализацию народной программы, гуманитарную миссию в новых регионах», — отметил секретарь реготделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.

«Единая Россия» на XXI Съезде единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года.

«Партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент», — подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на пленарном заседании.

В декабре 2023 года была создана инициативная группа по выдвижению кандидата на должность президента Владимира Путина. Ее первое заседание состоялось 9 декабря. В нее вошли общественники, деятели науки, культуры, спортсмены, волонтеры, военные, промышленники, политики. От «Единой России» в составе группы: секретарь Генсовета Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Владимир Васильев, глава Центрального исполкома Александр Сидякин, председатель МГЕР Антон Демидов, другие депутаты разных уровней и сенаторы.

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