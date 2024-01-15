Общественная палата Кубани к выборам президента обучит 8 тыс. наблюдателей

К концу декабря подготовку от Общественной палаты Краснодарского края прошли уже более 6 тыс. человек. Наблюдатели будут направлены на все избирательные участки региона.

Член ОП Краснодарского края, а также штаба по наблюдению за реализацией избирательных прав граждан на территории региона, юрист Антон Коновалов рассказал, что на Кубани подготовка независимых общественных наблюдателей стартовала с началом избирательной кампании — в декабре 2023 года.

«Через два с небольшим месяца граждане России будут голосовать за своего президента. Претенденты на этот пост выдвинули свои кандидатуры в декабре. Но чьи имена в итоге мы увидим в избирательных бюллетенях в дни голосования 15, 16 и 17 марта, во многом будет зависеть от результатов сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов. Этот этап избирательной кампании продлится до конца января», — рассказал Антон Коновалов.

Эксперт сообщил, что в общественные наблюдатели идут люди совершенно разных сфер и профессий: соцработники, транспортники, педагоги, врачи, предприниматели, студенты.

«Вовлеченность в программу достаточно высокая. Мы преподаем нашим будущим наблюдателям правовые основы, в частности, избирательное законодательство, Конституция РФ, механизмы общественного наблюдения. Рассказываем об опыте наших экспертов и наблюдателей, разбираем правовые и жизненные ситуации, которые возникают на избирательных участках. Главное, что это не сухие «фронтальные» лекции, а постоянное взаимодействие по каждому блоку программы. Вопросов, к счастью, много, и мы стремимся закрыть все пробелы в знаниях, которые пока имеются у наших будущих наблюдателей», — рассказал Коновалов.

Общественные наблюдатели не представляют интересы кандидатов или политических партий. Главная их задача — следить за законностью всех процедур на избирательных участках в дни голосования. Сейчас подготовительные семинары продолжаются.