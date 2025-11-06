В ЕДДС Краснодара рассказали, где 7 ноября не будет света, газа и воды

В пятницу в разных районах краевого центра запланированы работы на сетях газо-, электро- и водоснабжения.

В связи с этим с 9:00 до 16:00 не будет электричества на улице Вишняковой 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7.

Уточнить информацию по телефону горячей линии ООО «Кедр» 8-800-101-30-13.

Также в этот день с 9:00 до 15:00 свет отключат по адресам:

2 Линия 227;

Абрикосовая, 95-117, 96-116;

Алычевая;

Бабушкина, 122-138, 123-179, 125-147, 140-142, 148-164, 160, 175, 185-199;

Большевистская, 1, 2-40, 35-73, 40-56, 58, 58-70, 75-125;

Воровского, 87-137, 103, 110-124, 130-140, 141-171, 144;

Грушевая, 118-126, 119-127;

Западная, 14, 15;

Исаева, 4-6, 12-14, 24-30;

Карла Маркса, 100-112;

Клубничная, 43-67, 44-66;

Малиновая, 15-39, 16-42, 34-36

Привокзальная, 35-105;

Розовая, 4-14, 5-13, 52;

Сормовская, 1;

Тургенева, 85.

С 9:00 до 17:00 не будет электричества по адресам:

2 Линия, 328;

2 Целиноградская, 1/2, 22, 38;

3 Линия, 57-99, 101-123, 112-130, 132-158;

проезд 3 Линия, 127-173, 132-174;

Авиаторов, 18-28, 27-31;

Берлизова, 59-67, 64-88, 67, 69-81, 88, 90-114;

Брестская, 1-43, 2-38, 87-103, 90-102;

Виноградная, 17-25, 26, 28-44, 40-50, 41-49, 69-131, 70-130;

Вишняковой, 106-110, 112, 114, 130;

Воронежская, 57, 162-182, 184;

Губкина, 21-23, 59, 84, 88-110, 89-141;

Дербентская, 21-45;

проезд Дербентский, 3-13, 4-14;

Доватора, 2-16, 7-21, 25-31, 26-32, 45-51, 52-54, 54;

Ейское шоссе, 9/1;

Загорская, 2-26;

Кавказская, 23-49, 28-48;

Манежная, 1-5, 2-18;

переулок Манежный, 1-5;

Менделеева, 1-25, 2-24;

Мирная, 1-45, 2-14, 45/2, 49-65;

проезд Мирный, 1-5;

Мопра, 34-42, 37-53;

Обрывная, 53-109, 111-121, 123, 125-131, 132, 133, 133/б, 135;

Офицерская, 43, 45;

Педагогическая, 1-17, 2-18;

Пригородная, 105, 107-139;

Ставропольская, 100, 104, 108, 110/1, 118, 149, 155, 155/1, 159, 177, 181-183, 185-189;

Стасова, 159, 159/1, 161;

Столбовая, 1-9, 11-27;

Стрелецкая, 1-15, 2-12;

Ткачева, 1-35, 2-22, 26-32, 59, 63-87, 72-94, 89-113;

Толстого, 16-20, 19-23, 20-34, 25-35;

Туапсинская, 1-29, 2-34;

Целиноградская, 2/1;

Черноморская, 63;

Черняховского, 2-24, 3-31;

Шоссе Нефтяников, 8;

3 Кузнечный зарой 29-31.

С 13:00 до 17:00 свет отключат по адресам:

4 линия, 20-32, 116;

Власова, 245-247;

Кирова, 2, 4-10, 6, 14-24, 16, 17-25, 22;

Комсомольская, 21, 23;

переулок Кубанонабережный, 3-5, 4-6, 10-18;

Кубанонабережная, 31, 31/1, 128-142;

Мира, 3-9, 19-25, 22-26, 23;

Октябрьская, 63;

Рылеева, 125-145, 192-198, 232-284;

Славянская, 77, 79/А, 81, 81/2, 81/3, 83, 85, 89;

Темрюкская, 68;

Толбухина, 20-50, 41, 85, 85/1, 87, 122;

Фрунзе, 3, 9.

Уточнить адрес можно по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить по номеру диспетчерской службы «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» — 255-45-66.

Также 7 ноября с 9:00 до 12:00 будет снижено давление водоснабжения у абонентов на улицах Офицерской, 43, 45, Кирова, 16, 22/1, 22/2, 22/3, Орджоникидзе, 17, 19, 21.

С 9:00 до 13:00 будет снижено давление водоснабжения га улице Ставропольской, 177, 179, 179а, 181, 183, 183а, 185, 187,189.

Уточнить информацию можно по номерам 220-28-38, 217-03-33.

Кроме того, с 9:00 до 16:00 в связи с проведением внеплановых газоопасных работ будет приостановлена транспортировка газа на улице Почтовой, 82, 84, 86, 88/1, 90, 92, 94/1, 96, 98/1, 98/2, 100, 106, 108, 116, 118, 122, 124/1, 126, 128, 1330, 132, 132/1, 138, 146, 148, 150 , 152, 154, 156, 158, 160, 160/1, 162-12 кв., 162/1, 164, 166/1, 168, 170, 174.

Уточнить информацию можно в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по номерам 8 (861) 268-03-04, 04, 104, сообщает ЕДДС Краснодара.

