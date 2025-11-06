На отсутствие отопления пожаловались жители дома в Краснодаре

В России с 6 ноября начали штрафовать за игнорирование проблем с теплоснабжением. Если подготовка к отопительному сезону проведена недобросовестно, юридическим лицам может грозить до 40 тыс. рублей.

Жильцы одного из домов в Краснодаре пожаловались на сырость и холод. По их словам, батареи не греют в квартирах уже третью неделю.

«Холодные батареи в квартире — такая ситуация, по словам жителей, практически во всем доме. От холода в жилище спасает теплая одежда, обогреватели и сплит-системы с теплым воздухом», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Дарья Остапец.

Такими способами согревается и Валерия Путина. Она живет в этом доме три года. Ситуация с отоплением все хуже.

«Просыпаться в квартире катастрофически сложно по утрам, так как очень сыро и холодно. Одежда у нас не сохнет по несколько дней. Из-за этого также приходится включать кондиционер на тепло», — сетует жительница Краснодара Валерия Путина.

По закону, отопление включают, когда среднесуточная температура держится в течение пяти дней на уровне +8 °С. При этом температура в квартире должна быть не ниже 18 и 20 °С в угловых комнатах. В управляющей компании уверяют, что отопление в доме дали, нужно только подождать.

«Во время пуско-наладочных работ отводится две недели для нормализации и распределения теплоносителя. Дом оборудован узлом погодного регулирования и узлом учета тепловой энергии. С понижением температуры все выйдут на рабочий режим, давление и температура будут подаваться в соответствии с температурным графиком», — отмечает директор по производству и эксплуатации «ГУК-Краснодар» Анатолий Александров.

В случае отсутствия в доме тепла в отопительный сезон первым делом юристы советуют обратиться с коллективной жалобой в управляющую компанию с просьбой включить отопление и сделать перерасчет. Также им необходимо составить акт о соответствии температуры в квартирах с ГОСТом.

«Если УК говорит, что отопление есть, а по факту нет, тогда надо назначать встречу на соответствие. Это должно быть зафиксировано все в акте и при присутствии жильцов. Если УК проигнорирует в течение пяти дней, то после можно будет обратиться в Государственную жилищную инспекцию для защиты своих прав, в органы прокуратуры для осуществления контрольных и надзорных функций, а также в Роспотребнадзор», — рекомендует юрист Милена Елец.

Крайней и действенной мерой может стать обращение в судебные органы — для перерасчета и взыскания моральной компенсации.

