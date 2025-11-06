В Анапе отопление в домах начнут включать с 10 ноября

Запуск отопления в многоквартирных домах города-курорта проведут в несколько этапов.

Решение о подключении теплоносителей в Анапе принимается с учетом фактической температуры воздуха на улице. Старт отопительного сезона начнут поэтапно из-за теплой погоды.

Подавать тепло в многоквартирные дома с центральным отоплением будут с 10 ноября. Регулировочные работы на внутренних системах могут занять несколько дней.

«В первые дни возможен неравномерный прогрев батарей. Если отопление в квартире будет отсутствовать, необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ для проверки внутридомовых систем», — сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Читайте также: старт отопительного сезона в прибрежной части Сочи перенесли на 13 ноября. Включить отопление в домах жителей решили исходя из довольно высокой среднесуточной температуры в начале ноября.

