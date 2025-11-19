В ЕДДС Краснодара рассказали, где 20 ноября планово отключат свет и воду
Общество
19.11.2025 21:38
В четверг в разных частях столицы Краснодарского края запланированы работы на сетях водо- и электроснабжения.
С 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:
- Чайкиной Лизы, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;
- Тургенева, 62, 73, 75, 76, 219, 221, 223, 225, 227, 229;
- Дзержинского, 103, 129, 129/3, 135, 137;
- Авиагородок, 8, 17, 23, 26, 28;
- Камвольная, 3, 3/1;
- Мачуги, 174, 180;
- Бородинская, 115/1;
- Кубанонабережная, 45;
- Рылеева, 175, 179, 179/1;
- Бабушкина, 138, 147, 160, 175;
- Воровского, 116, 137;
- Безуленко, 17;
- Лаврова Леонида, 91;
- Шевкунова, 20;
- Дербентская, 75;
- Садовая, 168;
- Ким, 54, 56/1;
- Плановый переулок, 19;
- Леваневского, 191;
- Новокузнечная, 63/1;
- Янковского, 178, 182;
- Промышленная, 21/2;
- Северная, 315;
- Адыгейская Набережная, 172, 198;
- Широкий переулок, 25;
- Карасуно-набережная, 215;
- Валерия Гассия, 6Д, 18, 20;
- Невкипелого, 24/2к1, 24/2к2, 24/2к3.
За дополнительной информацией следует обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.
С 10:00 до 17:00 будет отключено водоснабжение по улице Гаражной, 77, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 87.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.
