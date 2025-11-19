Logo
В ЕДДС Краснодара рассказали, где 20 ноября планово отключат свет и воду

Общество
В ЕДДС Краснодара рассказали, где 20 ноября планово отключат свет и воду
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В четверг в разных частях столицы Краснодарского края запланированы работы на сетях водо- и электроснабжения.

С 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:

  • Чайкиной Лизы, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;
  • Тургенева, 62, 73, 75, 76, 219, 221, 223, 225, 227, 229;
  • Дзержинского, 103, 129, 129/3, 135, 137;
  • Авиагородок, 8, 17, 23, 26, 28;
  • Камвольная, 3, 3/1;
  • Мачуги, 174, 180;
  • Бородинская, 115/1;
  • Кубанонабережная, 45;
  • Рылеева, 175, 179, 179/1;
  • Бабушкина, 138, 147, 160, 175;
  • Воровского, 116, 137;
  • Безуленко, 17;
  • Лаврова Леонида, 91;
  • Шевкунова, 20;
  • Дербентская, 75;
  • Садовая, 168;
  • Ким, 54, 56/1;
  • Плановый переулок, 19;
  • Леваневского, 191;
  • Новокузнечная, 63/1;
  • Янковского, 178, 182;
  • Промышленная, 21/2;
  • Северная, 315;
  • Адыгейская Набережная, 172, 198;
  • Широкий переулок, 25;
  • Карасуно-набережная, 215;
  • Валерия Гассия, 6Д, 18, 20;
  • Невкипелого, 24/2к1, 24/2к2, 24/2к3.

За дополнительной информацией следует обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

С 10:00 до 17:00 будет отключено водоснабжение по улице Гаражной, 77, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 87.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: отопление в многоквартирном доме в Армавире включили спустя почти месяц.

