В ЕДДС Краснодара рассказали, где 17 декабря не будет света, газа и воды

В среду в разных частях краевой столицы проведут плановые работы на сетях электро-, газо- и водоснабжения.

Электричество с 9:00 до 17:00 отключат на улицах:

1-я Гвардейская, 12/3;

1-я Линия, 189-207, 120-138, 142-158;

1-я линия проезд, 1-17, 8-22, 40;

2-я Линия, 55-75, 174-190;

2-я Линия проезд, 1-33, 2-38;

3-я Линия, 2-10;

3 Линия проезд, 1-15, 2-22;

Артиллерийская, 98-189, 191-203;

Выставочная, 6;

Гагарина, 1-43, 2-44;

Герцена, 103-191, 66-92;

Головатого, 111, 129;

Демченко, 109-139, 64-198;

Дербентская, 113-121, 26-44;

Затонный проезд, 43-51, 36;

Индустриальный проезд, 35-99, 36-82;

Клиническая, 33-57, 30-42;

Коммунаров, 173;

Комсомольская, 171-189, 144-158;

Короленко 1-й проезд, 3;

Кошевого, 37-85, 68-102;

Кошевого проезд, 33-53, 34-54;

Красных партизан, 245-269, 14;

Краснодонская, 37-61, 36-58;

Кропоткина, 105-117;

Крупской, 1-31, 8-18, 40, 8/3, 8/5, 8/8, 8/10, 8/б;

Кузнечные ряды, 75-91, 52-70;

Лиственная, 1-33, 4-18;

Ломоносова, 89-99, 88-106, 90;

Ломоносова 1-й проезд, 1-5, 4-22;

Московская, 7-35, 31;

Новопочтовая, 66;

Островского, 5-19, 17, 17/1;

поселок Плодородный, 1-11, 2-12, 7;

Передерия, 53-125, 66-94;

Платановый бульвар, 5, 5/а;

Планерная, 7;

Почтовая, 190-253, 66;

Промышленная, 138-168;

Северная, 93-169, 114, 120, 152;

Седина, 175, 177;

Тахтамукайская, 51-71, 36-60;

Темрюкская, 9-11, 8-12;

Уральская, 116;

Урожайная, 1-19, 2-22, 18, 2/2;

Чайкиной Лизы, 1-17, 2-26, 1/3, 1/5, 1/15, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2;

Чекистов проспект, 17;

Энгельса, 61-93, 40-72;

Анапская, 13;

Азовская, 3, 13, 16, 20;

Геймановская, 30;

Пшеничная, 30;

Фонталовская, 8.

С 13:00 до 17:00 света не будет на улице Володарского, 5, 8, 13-17.

Уточнить дополнительную информацию можно по телефону диспетчерской службы «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть»: 255-45-66.

Также подачу электроэнергии с 9:00 до 17:00 ограничат на улице Летчика Позднякова, 2к6, 2к7, 2к8, 2к9, 2к10, 2к11.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Кедр» 8-800-101-30-13.

Кроме того, с 23:00 17 декабря и до 6:00 18 декабря без водоснабжения останутся жители улиц:

Клиническая 5, 5/1, 7, 8, 9, 10/1, 12, 13, 14, 14/1, 19, 19/1, 21;

Гражданская, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6/2, 9, 16, 17, 18, 19;

Выставочная, 5;

Садовая, 216, 214, 220, 222, 223, 245;

Механическая, 3, 4, 5, 6, 6/1,7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

Юннатов, 14, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33;

Серова от Садовой до Колхозной;

Механическая от Серова до Клинической;

Радищева от Серова до МОПР;

Украинская от Радищева до Садовой;

Новосадовый проезд от Украинской до МОПР.

С 9:00 до 13:00 будет снижено давление в системе водоснабжения на улице Седина, 165, 175, 177, 177/1.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефону 220-28-38, 217-03-33.

С 9:00 до 17:00 газ отключат в поселке Индустриальном КП «Вишня», 23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/а, 23/б, 23/в, 23/г, 23/д, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/a, 25/б, 27/б, 27, 27/1, 27/2, 27/3. 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 29/a, 29, 29/1, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/6, 33/7, 33/9, 35/8, 35/7, 35/4, 35/3, 35/2, 35/1, 35, 39, 39/2, 39/3, 39/4, 37/3, 39/5, 37/4, 37/5, 37/6, 39/6, 37/7, 37/8, 39/8, 37/9, 39/9, 37/а, 37/6, 39/6.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по телефону 8 (861) 268-03-04, 04, 104.

