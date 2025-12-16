Logo
В ЕДДС Краснодара рассказали, где 17 декабря не будет света, газа и воды

Общество
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В среду в разных частях краевой столицы проведут плановые работы на сетях электро-, газо- и водоснабжения. 

Электричество с 9:00 до 17:00 отключат на улицах: 

  • 1-я Гвардейская, 12/3;
  • 1-я Линия, 189-207, 120-138, 142-158;
  • 1-я линия проезд, 1-17, 8-22, 40;
  • 2-я Линия, 55-75, 174-190;
  • 2-я Линия проезд, 1-33, 2-38;
  • 3-я Линия, 2-10;
  • 3 Линия проезд, 1-15, 2-22;
  • Артиллерийская, 98-189, 191-203;
  • Выставочная, 6;
  • Гагарина, 1-43, 2-44;
  • Герцена, 103-191, 66-92;
  • Головатого, 111, 129;
  • Демченко, 109-139, 64-198;
  • Дербентская, 113-121, 26-44;
  • Затонный проезд, 43-51, 36;
  • Индустриальный проезд, 35-99, 36-82;
  • Клиническая, 33-57, 30-42;
  • Коммунаров, 173;
  • Комсомольская, 171-189, 144-158;
  • Короленко 1-й проезд, 3;
  • Кошевого, 37-85, 68-102;
  • Кошевого проезд, 33-53, 34-54;
  • Красных партизан, 245-269, 14;
  • Краснодонская, 37-61, 36-58;
  • Кропоткина, 105-117;
  • Крупской, 1-31, 8-18, 40, 8/3, 8/5, 8/8, 8/10, 8/б;

  • Кузнечные ряды, 75-91, 52-70;
  • Лиственная, 1-33, 4-18;
  • Ломоносова, 89-99, 88-106, 90;
  • Ломоносова 1-й проезд, 1-5, 4-22;
  • Московская, 7-35, 31;
  • Новопочтовая, 66;
  • Островского, 5-19, 17, 17/1;
  • поселок Плодородный, 1-11, 2-12, 7;
  • Передерия, 53-125, 66-94;
  • Платановый бульвар, 5, 5/а;
  • Планерная, 7;
  • Почтовая, 190-253, 66;
  • Промышленная, 138-168;
  • Северная, 93-169, 114, 120, 152;
  • Седина, 175, 177;
  • Тахтамукайская, 51-71, 36-60;
  • Темрюкская, 9-11, 8-12;
  • Уральская, 116;
  • Урожайная, 1-19, 2-22, 18, 2/2;
  • Чайкиной Лизы, 1-17, 2-26, 1/3, 1/5, 1/15, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2;
  • Чекистов проспект, 17;
  • Энгельса, 61-93, 40-72;
  • Анапская, 13;
  • Азовская, 3, 13, 16, 20;
  • Геймановская, 30;
  • Пшеничная, 30;
  • Фонталовская, 8. 

С 13:00 до 17:00 света не будет на улице Володарского, 5, 8, 13-17. 

Уточнить дополнительную информацию можно по телефону диспетчерской службы «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть»: 255-45-66. 

Также подачу электроэнергии с 9:00 до 17:00 ограничат на улице Летчика Позднякова, 2к6, 2к7, 2к8, 2к9, 2к10, 2к11. 

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Кедр» 8-800-101-30-13. 

Кроме того, с 23:00 17 декабря и до 6:00 18 декабря без водоснабжения останутся жители улиц:

  • Клиническая 5, 5/1, 7, 8, 9, 10/1, 12, 13, 14, 14/1, 19, 19/1, 21; 
  • Гражданская, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6/2, 9, 16, 17, 18, 19;
  • Выставочная, 5;
  • Садовая, 216, 214, 220, 222, 223, 245;
  • Механическая, 3, 4, 5, 6, 6/1,7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
  • Юннатов, 14, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33; 
  • Серова от Садовой до Колхозной;
  • Механическая от Серова до Клинической;
  • Радищева от Серова до МОПР;
  • Украинская от Радищева до Садовой;
  • Новосадовый проезд от Украинской до МОПР. 

С 9:00 до 13:00 будет снижено давление в системе водоснабжения на улице Седина, 165, 175, 177, 177/1. 

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефону 220-28-38, 217-03-33. 

С 9:00 до 17:00 газ отключат в поселке Индустриальном КП «Вишня», 23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/а, 23/б, 23/в, 23/г, 23/д, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/a, 25/б, 27/б, 27, 27/1, 27/2, 27/3. 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 29/a, 29, 29/1, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/6, 33/7, 33/9, 35/8, 35/7, 35/4, 35/3, 35/2, 35/1, 35, 39, 39/2, 39/3, 39/4, 37/3, 39/5, 37/4, 37/5, 37/6, 39/6, 37/7, 37/8, 39/8, 37/9, 39/9, 37/а, 37/6, 39/6. 

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе АО «Краснодаргоргаз» по телефону 8 (861) 268-03-04, 04, 104.

