В ЕДДС Краснодара рассказали, где 15 декабря отключат свет и воду
В понедельник в разных частях столицы Кубани запланированы работы на сетях электро- и водоснабжения.
В связи с этим в Краснодаре 15 декабря с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:
- Российская, 10, 103/4, 130, 131/1, 131/5, 131/7, 133/7, 139, 269/6, 269/11, 357, 400, 484, 484/1, 554;
- Лизы Чайкиной, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;
- Уральская, 93, 95, 95/1, 95/2, 95/4, 136/4;
- Леонида Лаврова, 18/3, 20, 22, 73;
- Дзержинского, 80/1, 167, 169 171;
- Калинина, 1, 1/8, 1/10, 1/15;
- Леваневского, 184, 186, 191, 212;
- Димитрова, 69/1, 75, 87, 110, 116;
- Промышленная, 13, 21/2, 38;
- Седина, 204, 206, 209;
- Кропоткина, 75;
- Кубанская, 57;
- Почтовое отделение, 56;
- Лазарева, 2;
- Бородинская, 52;
- Нахимова, 1, 13;
- Сусанина, 1, 2;
- Есенина, 16;
- Красных партизан, 81, 136;
- Дивная, 1;
- Чернышевского, 1/3, 36;
- Жлобы, 1/1, 2, 22, 24;
- Кругликовская, 3/19;
- Передовая, 80, 82;
- Микешина, 40;
- Солнечная, 57;
- Айвазовского, 75;
- Янковского, 178;
- Новокузнечная, 63/1, 65;
- Северная, 315;
- Степная, 100;
- Майский проезд, 6;
- Артельный 1-й проезд, 19, 20, 21, 23;
- Артельный 5-й проезд, 20, 21;
- Вишневый 1-й проезд, 3, 5, 5/1, 5/2.
Уточнить дополнительную информацию можно по телефону диспетчерской службы «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть»: 255-45-66.
Кроме того, с 9:00 до 13:00 без водоснабжения останутся жители улиц:
- Шифрина, 1, 1/1, 5;
- Клары Лучко, 12.
С 13:00 до 17:00 будет снижено давление в системе водоснабжения по адресам:
- Леваневского, 185, 185/б, 185/а, 187, 191;
- Промышленная, 38;
- Новокузнечная, 65.
Также с 10:00 до 19:30 будет снижено давление в системе водоснабжения у жителей улиц:
- Тепличная, 1-104;
- 1 Мая, 525-539, 572-582,;
- Городская, 16-18;
- Калужская, 16-22;
- Митинская, 4,11-17;
- 1-й проезд Сахалинский, 14;
- Сахалинская, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6;
- Туркменская, 23-45;
- Карельская, 130, 132;
- Российская, 596, 622, 628, 630;
- переулок Ленинский, 1-27.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.
