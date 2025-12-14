В ЕДДС Краснодара рассказали, где 15 декабря отключат свет и воду

В понедельник в разных частях столицы Кубани запланированы работы на сетях электро- и водоснабжения.

В связи с этим в Краснодаре 15 декабря с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:

Российская, 10, 103/4, 130, 131/1, 131/5, 131/7, 133/7, 139, 269/6, 269/11, 357, 400, 484, 484/1, 554;

Лизы Чайкиной, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;

Уральская, 93, 95, 95/1, 95/2, 95/4, 136/4;

Леонида Лаврова, 18/3, 20, 22, 73;

Дзержинского, 80/1, 167, 169 171;

Калинина, 1, 1/8, 1/10, 1/15;

Леваневского, 184, 186, 191, 212;

Димитрова, 69/1, 75, 87, 110, 116;

Промышленная, 13, 21/2, 38;

Седина, 204, 206, 209;

Кропоткина, 75;

Кубанская, 57;

Почтовое отделение, 56;

Лазарева, 2;

Бородинская, 52;

Нахимова, 1, 13;

Сусанина, 1, 2;

Есенина, 16;

Красных партизан, 81, 136;

Дивная, 1;

Чернышевского, 1/3, 36;

Жлобы, 1/1, 2, 22, 24;

Кругликовская, 3/19;

Передовая, 80, 82;

Микешина, 40;

Солнечная, 57;

Айвазовского, 75;

Янковского, 178;

Новокузнечная, 63/1, 65;

Северная, 315;

Степная, 100;

Майский проезд, 6;

Артельный 1-й проезд, 19, 20, 21, 23;

Артельный 5-й проезд, 20, 21;

Вишневый 1-й проезд, 3, 5, 5/1, 5/2.

Уточнить дополнительную информацию можно по телефону диспетчерской службы «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть»: 255-45-66.

Кроме того, с 9:00 до 13:00 без водоснабжения останутся жители улиц:

Шифрина, 1, 1/1, 5;

Клары Лучко, 12.

С 13:00 до 17:00 будет снижено давление в системе водоснабжения по адресам:

Леваневского, 185, 185/б, 185/а, 187, 191;

Промышленная, 38;

Новокузнечная, 65.

Также с 10:00 до 19:30 будет снижено давление в системе водоснабжения у жителей улиц:

Тепличная, 1-104;

1 Мая, 525-539, 572-582,;

Городская, 16-18;

Калужская, 16-22;

Митинская, 4,11-17;

1-й проезд Сахалинский, 14;

Сахалинская, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6;

Туркменская, 23-45;

Карельская, 130, 132;

Российская, 596, 622, 628, 630;

переулок Ленинский, 1-27.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

