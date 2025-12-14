Logo
В ЕДДС Краснодара рассказали, где 15 декабря отключат свет и воду

Общество
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В понедельник в разных частях столицы Кубани запланированы работы на сетях электро- и водоснабжения.

В связи с этим в Краснодаре 15 декабря с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:

  • Российская, 10, 103/4, 130, 131/1, 131/5, 131/7, 133/7, 139, 269/6, 269/11, 357, 400, 484, 484/1, 554;
  • Лизы Чайкиной, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;
  • Уральская, 93, 95, 95/1, 95/2, 95/4, 136/4;
  • Леонида Лаврова, 18/3, 20, 22, 73;
  • Дзержинского, 80/1, 167, 169 171;
  • Калинина, 1, 1/8, 1/10, 1/15;
  • Леваневского, 184, 186, 191, 212;
  • Димитрова, 69/1, 75, 87, 110, 116;
  • Промышленная, 13, 21/2, 38;
  • Седина, 204, 206, 209;
  • Кропоткина, 75;
  • Кубанская, 57;
  • Почтовое отделение, 56;
  • Лазарева, 2;
  • Бородинская, 52;
  • Нахимова, 1, 13;
  • Сусанина, 1, 2;
  • Есенина, 16;
  • Красных партизан, 81, 136;
  • Дивная, 1;
  • Чернышевского, 1/3, 36;
  • Жлобы, 1/1, 2, 22, 24;
  • Кругликовская, 3/19;
  • Передовая, 80, 82;
  • Микешина, 40;
  • Солнечная, 57;
  • Айвазовского, 75;
  • Янковского, 178;
  • Новокузнечная, 63/1, 65;
  • Северная, 315;
  • Степная, 100;
  • Майский проезд, 6;
  • Артельный 1-й проезд, 19, 20, 21, 23;
  • Артельный 5-й проезд, 20, 21;
  • Вишневый 1-й проезд, 3, 5, 5/1, 5/2.

Уточнить дополнительную информацию можно по телефону диспетчерской службы «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть»: 255-45-66.

Кроме того, с 9:00 до 13:00 без водоснабжения останутся жители улиц:

  • Шифрина, 1, 1/1, 5;
  • Клары Лучко, 12.

С 13:00 до 17:00 будет снижено давление в системе водоснабжения по адресам:

  • Леваневского, 185, 185/б, 185/а, 187, 191;
  • Промышленная, 38;
  • Новокузнечная, 65.

Также с 10:00 до 19:30 будет снижено давление в системе водоснабжения у жителей улиц:

  • Тепличная, 1-104;
  • 1 Мая, 525-539, 572-582,;
  • Городская, 16-18;
  • Калужская, 16-22;
  • Митинская, 4,11-17;
  • 1-й проезд Сахалинский, 14;
  • Сахалинская, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6;
  • Туркменская, 23-45;
  • Карельская, 130, 132;
  • Российская, 596, 622, 628, 630;
  • переулок Ленинский, 1-27.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38,  217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

