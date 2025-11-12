В ЕДДС Краснодара рассказали, где 13 ноября планово отключат свет

В четверг в разных частях столицы Кубани запланированы работы на сетях электроснабжения.

В связи с этим в Краснодаре 13 ноября с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:

1-й проезд Щорса, 2-10;

2-й проезд Щорса, 1-21, 2-14;

Аляскинская, 1-35;

Атамана Бабыча, 1-11,12-16;

Бабушкина, 154-154;

Бигдая, 2-10, 14-20, 1-7, 15, 17, 19;

Вольная, 100;

Витебская, 54-60;

Гидростроителей, 61, 63, 65;

Городская, 28-40;

Дальняя, 41;

Карла Маркса, 80-98, 91-107;

Кишиневская, 11-17, 2-20;

Комарова, 75;

Криничная, 128;

Леваневского, 184, 191;

Миронова Палладия, 2-10, 16-20, 5-19;

Новокузнечная, 50, 63, 63/1;

Передовая, 41-73, 60, 66, 60-78;

Плотницкая, 4-12, 9-15;

Приозерная, 19, 4-40;

Приморская, 105, 111;

Промышленная, 13, 19, 18-28, 21/2;

Радужный проезд, 2-12,17-25;

Радужная, 1-23, 15/а, 15/б;

Рылеева, 175, 179, 179/1;

Тепличная, 82;

Триумфальная, 1;

Тургенева, 87-93, 68-70, 75-81, 71, 75;

Фадеева, 215;

Читинская, 6-20, 7-13;

Шевкунова, 1-13, 2-10, 19, 20, 23-25;

Щорса, 50, 50/3;

Янковского, 178, 176-182, 171-181.

Также с 9:00 до 16:00 без электроэнергии останутся дома № 188 на улице Крупской и № 338 на улице Фадеева. С 9:00 до 12:00 подачу электричества ограничат в домах № 96, 98, 98/А, 100, 102/А на Айвазовского и № 17, 19, 21 на Бургасской.

С 13:00 до 17:00 без света останутся жители улиц:

Атарбекова, 37;

Яна Полуяна, 34/2, 36, 38, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 57;

Бургасская, 25.

Кроме того, с 23:00 13 ноября до 6:00 14 ноября электричества не будет по адресам:

Аэропортовский проезд, 57/1;

Бородинская, 150/2, 150/4, 150/11, 154, 154/2, 154/3, 156, 156/3, 156/4, 156/12, 156/13, 156/15, 156/19, 156/25, 158, 158/5, 160, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 162/1, 168, 170, 172, 172/1, 174;

Горная, 2-8, 1-7, 10;

Горячеключевская, 2, 2/2, 13;

Ессентукская, 1/3, 8;

Заводская, 3, 5, 11/2, 11/3, 1-13, 2-26;

Кубанонабережная, 1-9;

Станичная, 14/1;

Степная, 2-24;

Пашковский перекат, 1, 2, 4, 6/1, 10;

Почтовое отделение, 27;

1-я Гвардейская, 27;

1-й проезд Кубанонабережный, 2-10;

2-й проезд Кубанонабережный, 1-3, 2-8, 1-7;

поселок Пашковский: 2-е отделение, 1 и 4-е отделение, 14.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

Отключение электроэнергии 13-14 ноября с 9:00 до 16:00 также коснется жильцов домов № 4/1, 4/2 и 4/4 на улице Валерия Гассия. Подробнее — по телефону диспетчерской службы «Югстрой-Электросеть»: 238-40-06, сообщает ЕДДС Краснодара.

