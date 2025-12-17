В ЕДДС Краснодара назвали улицы, где 18 декабря не будет света и воды

В четверг в разных частях краевой столицы запланированы работы на сетях электро- и водоснабжения.

С 13:00 до 17:00 на улице Минской, 126 в школе № 55 будет снижено давление водоснабжения до 1,5 атм. Уточнить информацию можно в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по номеру 220-28-38, 217-03-33.

Кратковременные отключения электроснабжения с 10:00 до 12:00 ожидаются на улице Энергетиков, 4. Дополнительную информацию можно получить по номеру горячей линии ООО «Кедр» 8-800-101-30-13.

С 9:00 до 12:00 не будет электричества на улицах 70 Лет Октября, 32 и Думенко, 33.

С 9:00 до 13:00 — на улице Индустриальной, 1, 3.

С 13:00 до 17:00 свет отключат на улицах Минской, 122/10, 126, 128 и Каляева, 1.

Также с 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

5-я Дорожная, 15-39, 18-24, 27-31, 25;

6-я Дорожная, 2-4, 5-11, 6-14;

7-я Дорожная, 1-7, 2-6, 5-11, 6-12;

1-я Линия, 120-138, 142-158, 189-207, 154;

1-я Линия, 1-17, 8-22, 9-17, 40;

2-я Линия, 1-33, 2-38, 21-33, 24-38;

2-я Линия, 174-190, 55-75;

3-я Линия, 2-10;

4-я Линия, 4;

1-й проезд Ломоносова, 1-5, 4-22;

2-я Тихая, 1, 2-18, 1/10;

3-я Трудовая, 3;

4-я Трудовая, 1-39, 2-36;

5-я Трудовая, 1-23;

4-я Сторожевая, 25-39;

3-я Урожайная, 15-23, 30-36, 41, 18, 20/1, 25, 26, 35, 36.

Адыгейская Набережная, 179-221;

Айвазовского, 53;

Альпийская, 5-9

Антоновская, 1-48;

Апрельская, 1-3, 2-8, 5, 7-17, 10, 12-18, 20-26, 21-23, 29-37;

Артиллерийская, 98-138, 127-189, 191-203, 140-156;

Батайская, 1-37, 4-20, 22-38 и других.

Уточнить адрес можно по ссылке.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по тел. 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

