Из-за утечки на теплосети без отопления остались три улицы в Краснодаре

Аварийное отключение отопления и горячей воды в Карасунском округе произошло 17 декабря около 20:16.

Сейчас без тепла находятся жители домов на улицах 30-й Иркутской Дивизии, Уральской, Сормовской.

Причиной отключения стала скрытая утечка на подземной тепловой сети. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 17 декабря из-за аварийного отключения в Краснодаре 19 улиц остались без света. Электричество отключили на Карасунской, Коммунаров, Кубанонабережной, Красной, Пушкина, Комсомольской, Октябрьской, Постовой, а также на улицах Грибоедова, Нестерова, проезд Нестерова, 4 проезд Нестерова, Циолковского, проезда Сафонова, Полевой, проезда Циолковского, 2 проезда Димитрова, Ярославской, Авиагородок.

