В ЕДДС Краснодара назвали адреса, где 6 ноября планово отключат свет и воду

В четверг в разных районах краевой столицы запланированы работы на сетях водо- и электроснабжения. В связи с этим ряд абонентов может столкнуться с ограничениями в подаче ресурсов.

Так с 9:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по адресам:

Рашпилевская, 34;

Ленина, 40/1;

Бородинская, 115/1, 150/11, 156/3, 154/2;

Мачуги, 174, 180;

Приозерная, 8/1;

Горького, 43/1

Красных партизан, 373, 82, 413, 120, 371, 100, 365, 110/1, 367, 161/3, 161/2, 157, 159, 161/1, 155;

Бабушкина, 99, 95;

проезд Луговой, 30;

2 Дорожная, 10;

3 Трудовая, 1/1, 46, 50;

Большевистская, 293, 286/1;

Гагарина, 67;

Темрюкская, 69, 65, 62, 69;

Сочинская, 21;

Вишняковой, 2, 1, 5/2, 3/4, 3;

Кропоткина, 112;

Стахановская, 16;

Уральская, 226/4, 115/1, 220/3, 222;

Бершанской, 345/9, 150/4, 154/3;

Ставропольская, 87, 85, 85/а, 336;

Путейская, 52;

Дзержинского, 80, 171, 169, 80/1, 167;

Нахимова, 13, 1;

Лазарева, 2;

Сусанина, 1, 2;

Трамвайная, 2/3;

Бургасская, 25;

Новокузнечная, 63/1;

Леваневского, 191;

Промышленная, 21/2;

Янковского, 178;

Передовая, 66, 60;

Щорса, 50/3.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по номеру 255-45-66.

Также в промежутке между 9:00 и 17:00 возможно отключение света в хуторе Ленина на улицах Южной, Ясной, Тенистой, Дружной, Веселой и Степной. Уточнить информацию можно по номеру горячей линии 8-800-220-0-220.

Отключение водоснабжения запланировано с 9:00 до 13:00 на улице Вишняковой, 1/2-1/7, 1.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону диспетчерской службы ОАО «Краснодартеплоэнерго», сообщает ЕДДС Краснодара.

