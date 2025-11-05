Logo
В ЕДДС Краснодара назвали адреса, где 6 ноября планово отключат свет и воду

Общество
https://kuban24.tv/item/v-edds-krasnodara-nazvali-adresa-gde-6-noyabrya-planovo-otklyuchat-svet-i-vodu
В ЕДДС Краснодара назвали адреса, где 6 ноября планово отключат свет и воду
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В четверг в разных районах краевой столицы запланированы работы на сетях водо- и электроснабжения. В связи с этим ряд абонентов может столкнуться с ограничениями в подаче ресурсов.

Так с 9:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по адресам:

  • Рашпилевская, 34;
  • Ленина, 40/1;
  • Бородинская, 115/1, 150/11, 156/3, 154/2;
  • Мачуги, 174, 180;
  • Приозерная, 8/1;
  • Горького, 43/1
  • Красных партизан, 373, 82, 413, 120, 371, 100, 365, 110/1, 367, 161/3, 161/2, 157, 159, 161/1, 155;
  • Бабушкина, 99, 95;
  • проезд Луговой, 30;
  • 2 Дорожная, 10;
  • 3 Трудовая, 1/1, 46, 50;
  • Большевистская, 293, 286/1;
  • Гагарина, 67;
  • Темрюкская, 69, 65, 62, 69;
  • Сочинская, 21;
  • Вишняковой, 2, 1, 5/2, 3/4, 3;
  • Кропоткина, 112;
  • Стахановская, 16;
  • Уральская, 226/4, 115/1, 220/3, 222;
  • Бершанской, 345/9, 150/4, 154/3;
  • Ставропольская, 87, 85, 85/а, 336;
  • Путейская, 52;
  • Дзержинского, 80, 171, 169, 80/1, 167;
  • Нахимова, 13, 1;
  • Лазарева, 2;
  • Сусанина, 1, 2;
  • Трамвайная, 2/3;
  • Бургасская, 25;
  • Новокузнечная, 63/1;
  • Леваневского, 191;
  • Промышленная, 21/2;
  • Янковского, 178;
  • Передовая, 66, 60;
  • Щорса, 50/3.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по номеру 255-45-66.

Также в промежутке между 9:00 и 17:00 возможно отключение света в хуторе Ленина на улицах Южной, Ясной, Тенистой, Дружной, Веселой и Степной. Уточнить информацию можно по номеру горячей линии 8-800-220-0-220.

Отключение водоснабжения запланировано с 9:00 до 13:00 на улице Вишняковой, 1/2-1/7, 1.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону диспетчерской службы ОАО «Краснодартеплоэнерго», сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: еще четыре улицы остались без горячей воды и отопления до 7 ноября в Краснодаре.

