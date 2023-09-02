В Джубге загорелся номер в крупном отеле. Видео

Возгорание произошло утром 2 сентября на территории «Парк-отель Джубга» на улице Кооперативной.

Очевидцы выложили видео пожара в соцсети. На кадрах видно, что огонь вспыхнул в одном из номеров на втором этаже отеля. Постояльцы пытались потушить возгорание самостоятельно.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 9:24. Спасатели прибыли на место через 4 минуты и установили, что в здании произошло возгорание площадью 8 кв. метров.

В 9:35 пожар в отеле полностью потушили. В результате происшествия никто не пострадал. Эвакуацию не проводили. Огонь ликвидировали 18 человек и 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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