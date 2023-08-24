Крыша четырехэтажного дома загорелась в Сочи, огонь охватил 450 кв. метров

Пожар произошел вечером 24 августа на улице Новороссийское шоссе. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

На кадрах видно, что огонь охватил кровлю здания и добрался до мансарды.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 17:34. Спасатели прибыли на место и установили, что загорелась кровля мансардного этажа многоквартирного четырехэтажного дома площадью 450 кв. м. В 18:59 пожар локализовали на площади 550 кв. м.

Эвакуировали 60 человек. Тушение осложняется плотной застройкой и высокой горючей загрузкой — крыша дома сделана из дерева.

В тушении пожара принимают участие 58 человек и 21 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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