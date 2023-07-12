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В Джубге после залпового ливня затопило аквапарк. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dzhubge-posle-zalpovogo-livnya-zatopilo-akvapark-video
Видео «Кубань 24»

Под удар непогоды 12 июля попал аквапарк «Джубга» на Новороссийском шоссе.

Территорию накрыло дождем — по ней плавают шезлонги и надувные ватрушки, нижняя часть трамплинов из горок почти наполовину закрыта водой, границ бассейнов из-за высокого уровня даже не видно.

В технические помещения, коридоры и столовую при этом вода не зашла.

Стоимость посещения аквапарка для взрослых варьируется в районе 1,9–2 тыс. рублей в зависимости от времени, для взрослых — от 900 до 1 тыс. рублей. Пока не ясно, сколько времени потребуется на откачку воды, очистку от грязи и мусора и восстановление работы оборудования. За каждые 100 посетителей, которые не посетят аттракционы, аквапарк потеряет в районе 150–200 тыс. рублей

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девять населенных пунктов подтоплены в Туапсинском районе из-за сильных ливней.

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