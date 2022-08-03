В Джубге на пляже нашли тело женщины
Тело погибшей женщины обнаружили на пляже около пансионата «Прибой». Его достали из моря.
«На вид погибшей примерно 35-40 лет. Она была не в купальнике, а в обычной одежде», — сообщила главный диспетчер Туапсинского района Светлана Величко.
Из-за чего женщина умерла, пока точно неизвестно. Причину смерти покажет вскрытие, пишет газета «Туапсинские Вести».
По факту гибели девушки СК организовал доследственную проверку. Известно, что погибшей было 24 года.
«Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.
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