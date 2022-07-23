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В Геленджике на пляже умерла женщина

Происшествия
23.07.2022 12:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-na-plyazhe-umerla-zhenshhina
В Геленджике на пляже умерла женщина
В Геленджике на пляже умерла женщина

Инцидент произошел днем 22 июля на городском пляже возле торгового центра «Янтарь».

Очевидцы рассказали в соцсетях, что отдыхающая упала на пляже и потеряла сознание. К ней сразу подбежал спасатель. Он пытался вернуть женщину в сознание, но, к сожалению, ему это не удалось.

Прибывшие на место медики констатировали смерть отдыхающей. По какой причине женщина умерла пока точно неизвестно. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

«Следственным отделом по городу Геленджику проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства произошедшего устанавливаются, по окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому Денис Сидоров.

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В Геленджике на пляже умерла женщина
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