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В Джубге гостевой дом на берегу моря загорелся на площади 800 кв. метров

Происшествия
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В Джубге гостевой дом на берегу моря загорелся на площади 800 кв. метров
Фото из соцсетей

Возгорание произошло вечером 28 мая на улице Набережной, 16 в гостевой доме «Прибой».

Информация о пожаре поступила диспетчеру Туапсинского района в 20:19. Пожарные прибыли на место через 11 минут и установили, что в трехэтажном здании произошло возгорание на общей площади 500 кв. метров.

В горящем здании обрушилась кровля. Позже площадь пожара увеличилась до 800 кв. метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. В момент возгорания в гостевом доме никого не было.

В результате происшествия никто не пострадал. Пожар в гостевом доме ликвидируют более 50 человек и 17 единиц техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Туапсинской межрайонной прокуратурой организована проверка причин и условий пожара в гостевом доме в Джубге. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: из-за короткого замыкания загорелся двухэтажный гараж в Темрюке. Сообщение о возгорании гаража на улице Марата поступило диспетчеру Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона 25 мая в 10:54.

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