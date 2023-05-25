Из-за короткого замыкания загорелся двухэтажный гараж в Темрюке

Сообщение о возгорании гаража на улице Марата поступило диспетчеру Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона 25 мая в 10:54.

На место прибыли пожарные расчеты и установили, что пожар произошел в двухэтажном гараже. В 11:12 пожар локализовали, в 11:53 — полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 100 кв. м.

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. При пожаре никто не пострадал. На месте работали 21 спасатель и 6 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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