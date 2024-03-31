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В двух селах под Новороссийском воду будут давать по графику из-за аварии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dvuh-selah-pod-novorossijskom-vodu-budut-davat-po-grafiku-iz-za-avarii?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В двух селах под Новороссийском воду будут давать по графику из-за аварии
Фото pexels.com

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водоснабжения села Абрау-Дюрсо и Большие Хутора остались без воды.

Работы будут вестись 31 марта и 1 апреля.

  • 31 марта воду включат на два часа — с 18:00 до 20:00.
  • 1 апреля — включат с 6:00 до 8:00, после чего ее не будет до окончания работ.

В это время подвоз воды населению будет осуществляться по заявкам.

В селе Большие Хутора водовозка будет стоять возле Дома культуры с 14:00 до 17:00, сообщает МУП «Водоканал города Новороссийска».

Заявки принимает аварийно-диспетчерская служба: 8(8617) 30-98-60, 8(8617) 30-98-61.

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