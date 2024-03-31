В двух селах под Новороссийском воду будут давать по графику из-за аварии

В связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водоснабжения села Абрау-Дюрсо и Большие Хутора остались без воды.

Работы будут вестись 31 марта и 1 апреля.

31 марта воду включат на два часа — с 18:00 до 20:00.

1 апреля — включат с 6:00 до 8:00, после чего ее не будет до окончания работ.

В это время подвоз воды населению будет осуществляться по заявкам.

В селе Большие Хутора водовозка будет стоять возле Дома культуры с 14:00 до 17:00, сообщает МУП «Водоканал города Новороссийска».

Заявки принимает аварийно-диспетчерская служба: 8(8617) 30-98-60, 8(8617) 30-98-61.

Читайте также: в 2023 году на Кубани улучшили 60 объектов водоснабжения и водоотведения.