В два раза увеличили производство сельхозпродукции казачьи предприятия Кубани

В прошлом году предприятия собрали свыше 127 тыс. т зерновых, овощных и кормовых культур. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 1 февраля.

Казачество — важная часть Краснодарского края, отметил губернатор. По его словам, помимо воинской службы, помощи бойцам СВО и патриотического воспитания, казаки обеспечивают экономическую безопасность.

«Сегодня у казаков в руках более 31,5 тыс. га сельхозугодий. На этой земле важно не просто выращивать, но и активнее перерабатывать культуры, открывать животноводческие и рыбоводческие фермы, развивать этнотуризм, участвовать в ярмарках. Для этого сегодня создана вся база», — подчеркнул Кондратьев.

Глава региона добавил, что по итогам прошлого года казачьи предприятия собрали свыше 111 тыс. т зерновых, 9 тыс. т кормовых и 7 тыс. т овощей, увеличив производство сельхозпродукции в два раза. В 2023 году на Кубани казакам передали 2,3 тыс. га муниципальных и краевых земель, предназначенных для пахоты, сенокошения, выпаса.

В сельскохозяйственной сфере работают более 1,8 тыс. представителей Кубанского казачьего войска, задействованы 27 предприятий. Из доходов от этой деятельности в прошлом году казаки внесли в бюджеты всех уровней свыше 130 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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