Кондратьев вручил Орден Мужества казаку-добровольцу Даниилу Дьяченко

Государственную награду вручили на съезде движения Союза Казачьей молодежи.

По указу президента глава Кубани Вениамин Кондратьев наградил казака-добровольца Даниила Дьяченко Орденом Мужества за отвагу, проявленную при защите Отечества. Кондратьев также вручил почетные грамоты администрации региона и благодарности губернатора обучающимся и педагогам кадетских корпусов и школьникам, которые проявили себя в мероприятиях по помощи военнослужащим.

В этом году Союзу Казачьей молодежи исполняется 6 лет. Сейчас он объединяет более 118 тыс. ребят, только за 2023 год присоединились около 6,5 тыс. человек. Государственные интересы в зоне СВО отстаивают более 2 тыс. участников Союза.

«Вступление в организацию должно быть осознанным выбором казаков и казачек, которые сегодня сохраняют наши традиции, веру и культуру. Собравшееся здесь молодые люди — наше будущее: вы делаете край сильным и несгибаемым. Благодарен атаманам и наставникам, руководителям кадетских корпусов, школ и детсадов, педагогам за то, что воспитываете нашу молодежь патриотами, гордостью Краснодарского края и России», — сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Перед торжественной частью глава региона осмотрел тематические площадки, которые посвящены деятельности Союза по поддержке спецоперации.

«Прошло всего шесть лет, но сегодня вы уже участвуете во всех волонтерских социальных проектах, занимаетесь военно-патриотическим воспитанием, способствуете развитию спорта. Представители Союза защищают нашу страну. Спасибо их родителям и наставникам», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко и вручил благодарности отличившимся молодым казакам.

Вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов отметил, что сейчас на Кубани работают 84 казачьи школы и 60 детских садов, а также 5 тыс. классов и групп казачьей направленности, в которых обучаются более 107 тыс. человек. За ними закреплены свыше 2 тыс. наставников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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