В два раза увеличилась за сутки очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае

С утра 28 марта на парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе погрузки на паром ожидают 178 грузовиков.

Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.

За минувшие сутки паромы перевезли в Крым 256 автомобилей и 275 пассажиров. С начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезли более 113,7 тыс. пассажиров, 90,7 тыс. автомобилей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 марта в очереди на погрузку на паром ожидали 77 автомобилей.