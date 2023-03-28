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В два раза увеличилась за сутки очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dva-raza-uvelichilas-za-sutki-ochered-na-kerchenskuyu-perepravu-v-krasnodarskom-krae
В два раза увеличилась за сутки очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С утра 28 марта на парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе погрузки на паром ожидают 178 грузовиков.

Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.

За минувшие сутки паромы перевезли в Крым 256 автомобилей и 275 пассажиров. С начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезли более 113,7 тыс. пассажиров, 90,7 тыс. автомобилей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 марта в очереди на погрузку на паром ожидали 77 автомобилей.

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