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В два раза сократили время входа в Японский сад в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dva-raza-sokratili-vremya-vhoda-v-yaponskij-sad-v-krasnodare
В два раза сократили время входа в Японский сад в Краснодаре
Фото Евгения Резника, «Кубань 24»

Ранее после получения QR-кода посетителям давалось 30 минут на вход в сад.

Теперь это время сократили до 15 минут, сообщает «Японский сад Краснодар» в соцсетях.

Кроме того, владельцам IPhone в группе посоветовали перезагрузить телефон, если при получении выдается ошибка «300».

QR-код для прохода в Японский сад можно получить в инфоматах с 6:30. Количество кодов ограничено, на один телефон можно получить только один код. В билете можно отметить максимум двух человек. Дети до 14 лет могут проходить в сад только в сопровождении родителей, детей до 7 лет пускают без QR-кода. Инвалиды 1 и 2 группы могут проходить без кода с одним сопровождающим.

Работает Японский сад с 7:00 до 23:30, посетителей запускают до 21:30. Получить код на другую дату нельзя.

Читайте также: Галицкий ответил посетителям парка «Краснодар» на предложение брать плату за вход в Японский сад.

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