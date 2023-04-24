В два раза сократили время входа в Японский сад в Краснодаре
Ранее после получения QR-кода посетителям давалось 30 минут на вход в сад.
Теперь это время сократили до 15 минут, сообщает «Японский сад Краснодар» в соцсетях.
Кроме того, владельцам IPhone в группе посоветовали перезагрузить телефон, если при получении выдается ошибка «300».
QR-код для прохода в Японский сад можно получить в инфоматах с 6:30. Количество кодов ограничено, на один телефон можно получить только один код. В билете можно отметить максимум двух человек. Дети до 14 лет могут проходить в сад только в сопровождении родителей, детей до 7 лет пускают без QR-кода. Инвалиды 1 и 2 группы могут проходить без кода с одним сопровождающим.
Работает Японский сад с 7:00 до 23:30, посетителей запускают до 21:30. Получить код на другую дату нельзя.
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