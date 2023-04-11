Денег не надо: Галицкий ответил посетителям парка «Краснодар» на предложение брать плату за вход в Японский сад
Общество
11.04.2023 13:28
Жительница кубанской столицы в соцсетях рассказала о случайной встрече с основателем парка «Краснодар», бизнесменом Сергеем Галицким.
По словам женщины, 8 апреля она вместе с дочерью «на бегу» у кофейни встретили миллиардера Сергея Галицкого.
«Мы на лету поблагодарила его, а потом дочь вслед сказала, что многие готовы на платный вход, чтобы деньги шли на поддержание сада, на восстановления того, что мы затопчем или повредим нечаянно. Галицкий приостановился, отрицательно покачал головой и даже заказал руками — нет, и нет, нет, денег не надо», — сообщает Telegram-канал Японского сада.
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