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Очередь в Японский сад: количество ежедневно выдаваемых QR-кодов раскрыли в парке «Краснодар»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochered-v-yaponskij-sad-kolichestvo-ezhednevno-vydavaemyh-qr-kodov-raskryli-v-parke-krasnodar
Очередь в Японский сад: количество ежедневно выдаваемых QR-кодов раскрыли в парке «Краснодар»
Фото Евгения Резника, «Кубань 24»

Огромные очереди и стремительно разлетающиеся QR-коды, которых постоянно не хватает, успели стать привычной реальностью для желающих посетить Японский сад в парке «Краснодар».

В администрации парка сообщили, что ежедневно выдается порядка 1 тыс. 500 QR-кодов. При этом их количество может меняться.

«Умножаем на два, плюс дети до 6 лет, льготники… примерно 4 тыс. человек», — подсчитали в Telegram-канале «Японский сад. Краснодар».

При этом отметили, что сегодня QR-кодов было больше 1,5 тысяч, но закончились они к 11:00.

Читайте также: спекулянты начали продавать QR-коды для посещения Японского сада в парке «Краснодар».

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