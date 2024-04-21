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В ДТП со школьным автобусом под Геленджиком пострадали два человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dtp-so-shkolnym-avtobusom-pod-gelendzhikom-postradali-dva-cheloveka
В ДТП со школьным автобусом под Геленджиком пострадали два человека
Фото t.me/nvrsk_road

Авария произошла 20 апреля около 16:30 на федеральной трассе М-4 «Дон» в Геленджике.

По предварительным данным, водитель школьного автобуса «ПАЗ» ехал от Геленджика в сторону Кабардинки. Он врезался в Daewoo Matiz, который стоял на проезжей части из-за неисправности.

«Школьный автобус был без пассажиров. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Daewoo Matiz», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку, выясняются все обстоятельства аварии.

Фото t.me/nvrsk_road

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