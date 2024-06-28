Появилось видео ДТП с маршруткой в Краснодаре, где пострадали 7 человек

Стали известны подробности аварии, которая произошла 27 июня около 11:00 на Западном обходе в Краснодаре.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai ехал по улице Западный обход со стороны Немецкой деревни в сторону поселка Колосистый и при перестроении из крайней правой полосы в левую не убедился в безопасности маневра. В результате легковушка сначала столкнулась с маршруткой, ехавшей в попутном направлении. От удара иномарка выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «Лада».

В результате ДТП пострадали 7 человек, в том число трое детей. В момент ДТП в автобусе находилось 2 пассажира, они не пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», две легковушки и маршрутка столкнулись на Западном обходе Краснодара. Ранее сообщалось о нескольких пострадавших. По словам очевидцев, движение транспорта на Западном Обходе оказалось полностью перекрыто.