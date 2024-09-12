В ДТП с КамАЗом на Кубани погибли учитель и работница сельской администрации

Полицейские задержали предположительного виновника аварии, которая произошла 11 сентября на трассе в Брюховецком районе. В результате ДТП погибли четыре человека — две местные жительницы и их дочки 12 и 13 лет.

По предварительным данным, водитель КамАЗа не пропустил на перекрестке легковушку, врезался в нее и протащил несколько метров.

«Смертельная авария произошла на этой развязке, на 85 км трассы Краснодар — Ейск. Две женщины с детьми возвращались из станицы Брюховецкой домой в Батуринскую. Но на повороте в них врезался КамАЗ. На месте аварии уже все убрали, машины растащили, а асфальт помыли», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

Обе женщины и одна из девочек скончались на месте в момент ДТП. Вторую, 13-летнюю пострадавшую, госпитализировали в районный центр. Но травмы были несовместимы с жизнью. Через несколько часов ребенок скончался в реанимации.

По словам отца одной из погибших женщин, в тот вечер дочь отправилась на занятия в секцию, которая находится в Брюховецкой. Двоюродные сестры три раза в неделю сопровождали туда детей. Но 11 сентября они не вернулись домой.

«КамАЗ не уступил дорогу. Сестра из Брюховецкой ехала, большегруз — со стороны Батуринской, поворачивал на Тимашевск, и прямо на перекрестке влетел в машину. Иногда она возила, иногда я. Девочки ходили в художку и на волейбол ездили. В этот раз на волейболе были», — делится отец женщины Николай.

Одна из погибших женщин работала в администрации станицы. Ее коллеги до сих пор не могут поверить в случившееся.

«Татьяна очень много работала, общалась с поселением. Она очень добрая, хорошая женщина была. Только хорошие, светлые воспоминания у нас останутся о Татьяне», — говорит и. о. главы Батуринского сельского поселения Ольга Швецова.

Вторая погибшая женщина — Светлана. Она преподавала математику в местной школе. Педагоги вспоминают о ней с теплотой. В честь учительницы и двух школьниц организовали памятный стол.

«Делала все для своих детей, даже невозможное. Кружки самые лучшие, бесконечные поездки. Занималась нужным делом, любила своих детей. Образец для всех нас», — отмечает коллега Светланы, учитель начальной школы Марина Кириченко.

«Дочь ходила в ее класс, была веселой, доброй, лучезарной девочкой, участвовала всегда во всех мероприятиях. Все наши дети понимают случившееся, осознают, никто не бегал, не кричал сегодня в школе», — отмечает коллега Светланы, заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Стрельник.

По словам жителей Батуринской, на месте, где произошло смертельное ДТП, часто случаются аварии — проблемный участок дороги. И ситуация не решилась даже после установки светофоров.

Известно, что КамАЗ в тот вечер вез зерно из Нового села в Новороссийск. Мужчина был трезвый. Виновника аварии взяли под стражу. Следственный комитет завел уголовное дело. Водителю большегруза грозит до 7 лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельное ДТП произошло 11 сентября в 19:30 на 85 км дороги Краснодар — Ейск в Брюховецком районе.