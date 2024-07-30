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В ДТП с двумя легковушками и «КамАЗом» в Кущевском районе погибли 4 человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dtp-s-dvumya-legkovushkami-i-kamazom-v-kushhevskom-rajone-pogibli-4-cheloveka
В ДТП с двумя легковушками и «КамАЗом» в Кущевском районе погибли 4 человека
Фото t.me/mvd_23

Авария со смертельным исходом произошла в ночь на 30 июля на трассе станица Кущевская — станица Кугоейская — хутор Сиротино.

По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля «Лада Калина» при обгоне выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с Hyundai Accent. По инерции автомобиль продолжил движение и столкнулся с «КамАЗом», двигавшемся в попутном направлении.

В результате аварии оба водителя и два их пассажира скончались до приезда медиков. Проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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