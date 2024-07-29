Неизвестный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся на Кубани

Авария произошла 28 июля около 18:20 на 80 км федеральной трассы Краснодар — Верхнебаканский в Абинском районе.

По предварительным данным, неустановленный водитель на неизвестном автомобиле сбил 7-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали в центральную районную больницу Абинска. Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев аварии и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Абинского района в Telegram.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о водителе, сбившем ребенка, просят сообщить по номеру 102.

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