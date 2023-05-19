В ДТП с двумя грузовиками и двумя легковушками в Динском районе пострадала 90-летняя женщина

Массовое ДТП произошло 19 мая в 15:30 на трассе Краснодар — Кропоткин в районе станицы Васюринской.

По предварительным данным, 31-летний водитель ВАЗ-2110 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся навстречу большегрузом Freightliner. От удара у грузовика лопнуло колесо и он потерял управление. Он врезался в грузовой Mercedes, потом в Audi. После этого большегруз перевернулся.

В аварии пострадала 90-летняя пассажирка ВАЗ-2110, ее госпитализировали с травмами. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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