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Мотоциклист и его пассажир погибли после столкновения с ограждением в Сириусе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-i-ego-passazhir-pogibli-posle-stolknoveniya-s-ograzhdeniem-v-siriuse
Мотоциклист и его пассажир погибли после столкновения с ограждением в Сириусе
Фото пресс-службы ОМВД по ФТ Сириус

Смертельная авария произошла 18 мая около 23:00 около улицы Урожайной.

По предварительным данным, 25-летний водитель мотоцикла Kawasaki не справился с управлением и на большой скорости влетел в металлическое дорожное ограждение.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм. Его 23-летний умер в больнице спустя некоторое время. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства дорожного происшествия. По факту аварии организовали проверку, сообщает пресс-служба ОМВД по ФТ Сириус.

Читайте также: таксист вылетел на встречку: один человек погиб и еще четверо пострадали в ДТП под Краснодаром. ДТП произошло утром 18 мая на 11 км автодороги поселок Лорис — поселок Агроном.

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