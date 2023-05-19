Мотоциклист и его пассажир погибли после столкновения с ограждением в Сириусе

Смертельная авария произошла 18 мая около 23:00 около улицы Урожайной.

По предварительным данным, 25-летний водитель мотоцикла Kawasaki не справился с управлением и на большой скорости влетел в металлическое дорожное ограждение.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм. Его 23-летний умер в больнице спустя некоторое время. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства дорожного происшествия. По факту аварии организовали проверку, сообщает пресс-служба ОМВД по ФТ Сириус.

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