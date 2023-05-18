Таксист вылетел на встречку: один человек погиб и еще четверо пострадали в ДТП под Краснодаром

ДТП произошло утром 18 мая на 11 км автодороги поселок Лорис — поселок Агроном.

По предварительным данным, автомобиль такси марки «Лада Гранта» двигался к выезду из города. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault. В результате аварии погиб 27-летний пассажир отечественного автомобиля.

Травмы получили еще двое пассажиров и водитель «Лада Гранта», а также водитель иномарки. Пострадавших на автомобиле скорой помощи доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.

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