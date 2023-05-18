Лихач на Gelandewagen устроил массовое ДТП и перевернулся в центре Краснодара

ДТП с участием четырех машин произошло вечером 17 мая на пересечении улиц Северной и Костылева.

По предварительным данным, автомобиль Mercedes Gelandewagen ехал по Северной со стороны Ломоносова в сторону Красной. На пересечении с улицей Костылева он проигнорировал красный сигнал светофора и продолжил движение. В результате врезался в автомобиль Hyundai. После столкновения Gelandewagen опрокинулся на бок и ударил еще две машины, которые стояли в пробке на встречной.

В аварии, по предварительным данным, никто не пострадал. По факту ДТП организовали проверку, сообщает врио начальника пресс-службы УМВД России по Краснодару Алена Вознюк.

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