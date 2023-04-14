В Донбассе 14 апреля отмечают День жертв украинской агрессии

Памятную дату в память о погибших жителях Донбасса в результате агрессии со стороны Украины 14 апреля своим указом установил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ровно 9 лет назад — 14 апреля 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о проведении Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. На протяжении всего этого времени жители Донбасса регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам.

За 9 лет в ЛНР в результате агрессии со стороны украинских властей погибли более 1,7 тыс. мирных жителей, в том числе 52 ребенка, еще 640 получили ранения различной степени тяжести. В ДНР в результате обстрелов с 2014 года погибли более 130 детей, еще 515 детей получили различные ранения.

Следователи из России с 2014 года зафиксировали сотни преступлений со стороны украинских военных и возбудили по ним уголовные дела. Некоторые виновные уже осуждены.

«14 апреля — скорбная дата, которая стала отражением жестокости и лицемерия украинской хунты по отношению к мирному населению Донбасса и символом несгибаемости воли и стойкости тех, кто встал на защиту родной земли», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

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