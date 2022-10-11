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В Донбасс для добровольцев из отряда «Барс-1» доставили посылки из Краснодарского края

Политика
11.10.2022 09:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-donbass-dlya-dobrovoltsev-iz-otryada-bars-1-dostavili-posylki-iz-krasnodarskogo-kraya
Видео канала «Кубань 24»

Военным привезли обувь, термобелье, теплые вещи, сладости, чай, а также многое другое, что так необходимо бойцам на передовой.

Особо ценным подарком дня войнов стали письма и рисунки, которые передали кубанские дети. Их разобрали в первую очередь.

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