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В Доме журналистики провели акцию «Волонтеры СВО. Кубань»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dome-zhurnalistiki-proveli-aktsiyu-volontery-svo-kuban
В Доме журналистики провели акцию «Волонтеры СВО. Кубань»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мероприятие провели, чтобы отметить работу волонтеров, меценатов и тех, кто занимается доставкой гуманитарной помощи жителям новых регионов, в зону специальной военной операции.

На мероприятии присутствовали представители более 15 волонтерских групп. На встрече обсудили возможности для объединения усилий активистов, а также обменялись опытом и обсудили актуальные вопросы. Представители фондов и сообществ, оказывающих поддержку жителям новых регионов страны и военнослужащим, рассказали о своей деятельности.

По словам руководителя благотворительного фонда «Добро и Дело» Анны Артемьевой, за год волонтеры фонда ездили в Луганск, Донецк и Запорожье десятки раз. Во время поездок доставили около 700 т гуманитарной помощи.

«Считаем, сегодня особенно важно объединить усилия пока разрозненных волонтерских групп. Потому что вместе, объединив усилия, мы сможем сделать больше», — добавила руководитель фонда.

Отличившихся волонтеров наградили грамотами и благодарственными письмами. Встречу организовали благотворительный фонд «Добро и Дело», мэрия Краснодара при поддержке краевого департамента информационной политики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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