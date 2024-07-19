В Доме кубанской журналистики прошла встреча с представителями НКО

На ней представители медиа рассказали, какими темами волонтерские группы могут заинтересовать прессу, привели примеры инфоповодов и кейсов.

Также своим опытом поделились победители грантов губернатора региона.

«Наша организация работает в Краснодарском крае уже больше 19 лет. Все это время мы работаем с подростками, с молодежью, занимаемся развитием лидерских качеств, навыков работы в команде, развитием гибких навыков. Последний проект, поддержанный грантом губернатора Кубани, у нас был направлен в том числе на профориентацию», — поделилась президент краснодарской краевой молодежной общественной организации «Ассоциация юных лидеров» Юлия Прохорова.

Также представители НКО рассказали о своих проектах, которые касаются разных сфер деятельности: экологические программы, помощь детям, многодетным семьям и животным.

По словам участников встречи, такие мероприятия нужны для очного знакомства журналистов и волонтеров, для обмена опытом между организациями.

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