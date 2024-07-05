Студенты КубГМУ представили свои стартап-проекты в амфитеатре парка «Краснодар»

В фестивале приняли участие около 800 студентов Кубанского государственного медуниверситета. Площадка также собрала индустриальных партнеров, которые готовы финансировать проекты учащихся.

Площадкой мероприятия стал амфитеатр парка «Краснодар». Там студенты представили свои проекты, за которые победители получают грантовое финансирование.

«Мы занимаемся разработкой антикоагулянта с инновационным механизмом действия. Этой осенью мы приступаем к доклиническим исследованиям. На данный момент мы уже синтезировали молекулу», — делится участница команды «Ауродексиан» Анастасия Степанова.

«У всех очень интересные проекты, была проделана большая работа. Хочется узнать, что будет в результате, сможем ли мы реализовать наш проект», — рассказывает участница команды «Гибискус» София Авакян.

Перед презентацией проектов студентов воодушевили инвесторы, которые тоже заинтересованы в разработках студентов.

«Всем удачи. Молодцы, что решились, что дошли до этого. Вы точно достигнете всех успехов. Всем удачи, и сегодняшним участникам — в особенности», — говорит главный врач ЦРБ Горячего Ключа Виктор Дягтерев.

По словам организаторов мероприятия, несмотря на то, что победителей будет всего двое, все 12 команд-финалистов представили достойные работы.

«Все проекты наших студентов будут оценены индустриальными партнерами, и дальше они пойдут либо на грантовую поддержку, либо индустриальные партнеры будут вкладывать в это деньги и вводить в реальный сектор экономики. Все наши проекты направлены на благо региона, а также на благо здравоохранения», — отмечает проректор КубГМУ Карина Мелконян.

«Наши проекты ежегодно получают гранты в размере от 1 млн рублей, грант «Студенческий стартап»», — добавляет начальник отдела по инновационной деятельности КубГМУ Дарья Веселова.

В итоге победили два проекта: это электронный жгут, который сам стягивает поврежденную конечность и предотвращает кровопотерю, и диагностическая капа — она сама распознает заболевания зубов и даже проводит первичное лечение.