В дома на улице Базовской в Краснодаре вернули газ после повреждения трубы

Накануне почти 40 домов на улице Базовской остались без газа. После сюжета «Фактов» в зданиях провели проверку и вернули голубое топливо. Однако получили его не все жильцы.

Газ в трубы местных жителей вернулся спустя два дня после появления журналистов на улице Базовской. До этого около 40 домов почти месяц не видели голубого топлива. Этот день для многих стал праздником. Теперь семье Волковых, как и другим, больше не нужно греть воду на купленных электроплитах, ведь теперь горячая течет из крана.

«В дом семьи Волковых не только вернулась горячая вода, но и электроплиту отложили в сторону, теперь, чтобы приготовить еду можно просто включить свой газ», ― сообщает корреспондент Максим Шабалда.

Прежде чем вернуть топливо, специалисты «Краснодаргоргаза» соединили трубы, проверили их герметичность под давлением. Только затем газ запустили. Однако дошел он не до всех. Были и те, кто не предоставил необходимые документы и справки от пожарных. Несколько домов от газа отрезали. Некоторое время этим жильцам придется пользоваться электроприборами. Среди них те дома, в которых изначально произошла поломка трубы.

«Нарушителю в основном грозит денежная компенсация наших работ, то есть это порядка 70 тыс. рублей. Он заплатит за все неудобства, которые он доставил своим соседят. Тут не предусмотрены никакие компенсации», ― отмечает первый заместитель генерального директора «Краснодаргоргаз» Владимир Матис.

«Краснодаргоргаз» предупреждает жителей, что в подобных ситуациях необходимо сразу обращаться в специальные службы, своевременно предоставлять акты о пожарной безопасности и разрешать осмотр помещений. Эти несложные действия в будущем предотвратят длительные отключения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», почти 40 домов на улице Базовской в Краснодаре остались без газа. Причиной этого стало повреждение трубы во время установки сплит-системы в одном из дворов. Аварийные службы перекрыли газ после поломки трубы, все устранили, но после «Краснодаргоргаз» отрезал еще одну неповрежденную трубу уже от соседних домов.