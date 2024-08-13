Почти 40 домов на улице Базовской в Краснодаре остались без газа

Причиной этого стало повреждение трубы во время установки сплит-системы в одном из дворов. Аварийные службы перекрыли газ после поломки трубы, все устранили, но после «Краснодаргоргаз» отрезал еще одну неповрежденную трубу уже от соседних домов.

«Рядом с домами на заборах висят объявления. Одно из них гласит, что ремонтные работы здесь должны проводиться 27 июля, затем их переносят на 30. На последнем объявлении и вовсе дату не указали, однако есть едва заметное примечание, что нет доступа к квартире 13А. Возможно, именно из-за этого газ к домам местных жителей так до сих пор и не провели», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

У некоторых жильцов домов есть бойлер и электрические плиты, остальным приходится нагревать воду в кастрюлях, чтобы помыться.

Чтобы выяснить, когда людям вернут газ, съемочная группа «Кубань 24» позвонила в «Краснодаргоргаз». Там сообщили, что направили письмо в городскую администрацию, и газ готовы дать, но есть нюансы.

«Там в 30 доме аварийная ситуация: есть технические нарушения, которые должны будут устранить. И дома 126, 124, 122 — там акты не предоставили от пожарников», — отвечают в «Краснодаргоргазе».

Если после устранения нарушений и сбора всех документов ситуация не изменится, юристы советуют обращаться в федеральные службы.

«В том случае, если газовой службой будут проигнорированы устранения недостатков и нарушений, и подача газа не возобновиться, нужно обращаться в Роспотребнадзор, Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру», — говорит юрист межрегионального юридического центра Илья Снисаренко.

Сейчас жители домов проверяют наличие всех справок и соблюдение норм безопасности.

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