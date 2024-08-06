Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Белореченском районе газифицировали поселок Молодежный

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajone-gazifitsirovali-poselok-molodezhnyj
В Белореченском районе газифицировали поселок Молодежный
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Газ в населенный пункт провели в рамках региональной программы «Развитие ТЭК».

Для этого в Белореченском районе построили газопровод протяженностью свыше 22 км. В рамках программы социальной догазификации сети бесплатно подводят до границ участков домов.

«Теперь можно подключить к газу социальные объекты – школу, детский сад и медучреждение, а также дома около 1,5 тыс. жителей Молодежного», – рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Подать заявление на догазификацию можно на портале Госуслуг или сайте оператора газификации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: детский сад газифицировали в селе Кущевского района. Речь идет о детском саду на 120 мест в селе Красном. Раньше здание отапливалось углем.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях